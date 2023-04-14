Демидов Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1949

Сын: Демидов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Демидова Нианила Александровна

Рождение ребёнка
01.08.1953

Сын: Демидов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Демидова Нианила Александровна

Смерть
Неизвестно
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