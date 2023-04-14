Демидов Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1949
Сын: Демидов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Демидова Нианила Александровна
Рождение ребёнка
01.08.1953
Сын: Демидов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Демидова Нианила Александровна
Смерть
Неизвестно