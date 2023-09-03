Мякотных (Клепинова) Александра Савастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
15.10.1861 ст.
Муж: Мякотных Петр Фотиев
Рождение ребёнка
06.02.1863 ст.
Отец ребёнка: Мякотных Петр Фотиев
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.
Отец ребёнка: Мякотных Петр Фотиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мякотных Петр Фотиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мякотных Петр Фотиев
Смерть
Неизвестно