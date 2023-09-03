Мякотных (Клепинова) Александра Савастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМякотных (Клепинова) Александра Савастьянова

Мякотных (Клепинова) Александра Савастьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Клепинов Савостьян Константинов

Мать: Клепинова Февронья Акимова

Бракосочетание
15.10.1861 ст.

Муж: Мякотных Петр Фотиев

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1863 ст.

Сын: Мякотных Симеон Петров

Отец ребёнка: Мякотных Петр Фотиев

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.

Сын: Мякотных Михаил? Петров

Отец ребёнка: Мякотных Петр Фотиев

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотных Василий Петров

Отец ребёнка: Мякотных Петр Фотиев

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотных Трофим Петров

Отец ребёнка: Мякотных Петр Фотиев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close