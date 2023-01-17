Чанышев Шараф Шакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанышев Шараф Шакирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

11.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1935

Сын: Чанышев Роберт Шарафович

Мать ребёнка: Чанышева Зайтуна Габдулловна

Каразиреково, Россия
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чанышева Зайтуна Габдулловна

Рождение ребёнка
30.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чанышева Зайтуна Габдулловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чанышева Зайтуна Габдулловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чанышева Зайтуна Габдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чанышева Зайтуна Габдулловна

Смерть
11.08.1981
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