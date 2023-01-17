Чанышев Шараф Шакирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти11.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1935
Мать ребёнка: Чанышева Зайтуна Габдулловна
Каразиреково, Россия
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
30.09.1945
Рождение ребёнка
20.06.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1981