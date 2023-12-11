Голубева (Богословская) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Богословская) Евгения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.07.1893 ст.

Муж: Голубев Константин Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сретенская церковь. Поручители: Коллежский Асессор Павел Александрович Голубев, священник Космо-Дамиановской церкви Вологодского Иоанн Федоров Голубев; диакон Вологодского Всеградского собора Николай ... Показать все
Работа или профессия
1893
Наставница ЦПШ Воскресенской Великоротецкой? церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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