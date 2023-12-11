Голубева (Богословская) Евгения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сретенская церковь. Поручители: Коллежский Асессор Павел Александрович Голубев, священник Космо-Дамиановской церкви Вологодского Иоанн Федоров Голубев; диакон Вологодского Всеградского собора Николай ... Показать все
Работа или профессия
1893
Наставница ЦПШ Воскресенской Великоротецкой? церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно