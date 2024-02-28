Чачемин Федор Степанов
Место рождения
Дата рождения07.02.1872 ст.
Дата смерти27.11.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1872 ст.
Отец: Чачемин Стефан Иванов
Мать: Евдокия Александрова
Незаконно рождённый. Восприемник д. Кобылино Симеон Иванов.
Рождение ребёнка
21.05.1907 ст.
Сын: Чачемин Александр Федоров
Мать ребёнка: Чачемина Федосья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1907 ст.
Умер в 36 лет от горячки.