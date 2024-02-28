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Чачемин Федор Степанов

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

07.02.1872 ст.

Дата смерти

27.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1872 ст.

Отец: Чачемин Стефан Иванов

Мать: Евдокия Александрова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Незаконно рождённый. Восприемник д. Кобылино Симеон Иванов.
Рождение ребёнка
21.05.1907 ст.

Сын: Чачемин Александр Федоров

Мать ребёнка: Чачемина Федосья Николаева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чачемина Федосья Николаева

Смерть
27.11.1907 ст.
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Умер в 36 лет от горячки.
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