Параскева Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти07.02.1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1720
Сын: Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Матфей Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1739
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1740
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1741
Сын: Лаврентий Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Фирст Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
д.Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Васильевич
Смерть
07.02.1757