Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

07.02.1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Матфей Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1739

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1740

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1741

Сын: Лаврентий Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Фирст Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

д.Орловка, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Васильевич

Смерть
07.02.1757
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