Суровцев Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения1958
Дата смерти14.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Суровцев Павел Иванович
Мать: Суровцева Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.2003