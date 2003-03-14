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Суровцев Виктор Павлович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

14.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Суровцев Павел Иванович

Мать: Суровцева Анна Павловна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
01.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
14.03.2003
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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