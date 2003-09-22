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Марусяк Трофим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1939

Дата смерти

22.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1939

Отец: Марусяк Сергей Федорович

Мать: Марусяк Ольга

Рождение ребёнка
29.12.1966

Сын: Марусяк Геннадий Трофимович

Мать ребёнка: Марусяк Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
06.07.1968

Дочь: Марусяк Анжела Трофимовна

Мать ребёнка: Марусяк Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1974

Дочь: Марусяк Алёна Трофимовна

Мать ребёнка: Марусяк Клавдия Васильевна

Смерть
22.09.2003
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