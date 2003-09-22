Марусяк Трофим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1939
Дата смерти22.09.2003
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1939
Отец: Марусяк Сергей Федорович
Мать: Марусяк Ольга
Рождение ребёнка
29.12.1966
Сын: Марусяк Геннадий Трофимович
Мать ребёнка: Марусяк Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
06.07.1968
Дочь: Марусяк Анжела Трофимовна
Мать ребёнка: Марусяк Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1974
Дочь: Марусяк Алёна Трофимовна
Мать ребёнка: Марусяк Клавдия Васильевна
Смерть
22.09.2003