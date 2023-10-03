Путанкина (Байкова) Мария Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путанкина (Байкова) Мария Филатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байков Феофилакт

Мать: Байкова Арина

Рождение ребёнка
11.12.1920

Сын: Путанкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Путанкин Василий

Рождение ребёнка
03.04.1922

Сын: Путанкин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Путанкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путанкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Путанкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путанкин Василий

Смерть
Неизвестно
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