Путанкина (Байкова) Мария Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байков Феофилакт
Мать: Байкова Арина
Рождение ребёнка
11.12.1920
Сын: Путанкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Путанкин Василий
Рождение ребёнка
03.04.1922
Отец ребёнка: Путанкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путанкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Путанкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путанкин Василий
Смерть
Неизвестно