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Пискунов Николай Иванович

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1910

Дата смерти

20.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
20.08.1941
Убит Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Ворушкино, севернее, 1 км, братская могила
Призыв на военную службу
1941
Раненбургский РВК Рязанская обл., Раненбургский р-н красноармеец Стрелок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова Ксения Николаевна

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