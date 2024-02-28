Пискунов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти20.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.08.1941
Убит Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Ворушкино, севернее, 1 км, братская могила
Призыв на военную службу
1941
Раненбургский РВК Рязанская обл., Раненбургский р-н красноармеец Стрелок
Бракосочетание
Неизвестно