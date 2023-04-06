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Елизавета Ивановна
Елизавета Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.1907
Пол
Женский
Отец
Федосеев Иван Илларионович
1863 г.р.
Мать
Федосеева (Астафьева) Агриппина Афанасьевна
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1907
Отец:
Федосеев Иван Илларионович
Мать:
Федосеева Агриппина Афанасьевна
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