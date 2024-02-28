Смирнова (Федорова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Федорова) Анна Николаевна

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Место рождения

Воробейка, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

06.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1986

Отец: Федоров Николай Павлович

Мать: Федорова Надежда Александровна

Воробейка, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
15.08.2007

Муж: Смирнов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.04.2008

Дочь: Смирнова Ярослава Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.03.2010

Дочь: Смирнова Станислава Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.06.2020

Дочь: Смирнова Мирослава Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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