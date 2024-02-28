Смирнова (Федорова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1986
Бракосочетание
15.08.2007
Рождение ребёнка
15.04.2008
Дочь: Смирнова Ярослава Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.03.2010
Дочь: Смирнова Станислава Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович
Рождение ребёнка
21.06.2020
Дочь: Смирнова Мирослава Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович