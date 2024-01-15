Бирюкова Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бирюкова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Авраамович

Рождение ребёнка
09.02.1905

Сын: Бирюков Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Авраамович

Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Бирюкова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Авраамович

Рождение ребёнка
06.12.1917

Дочь: Бирюкова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Авраамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Алексей Авраамович

Смерть
Неизвестно
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