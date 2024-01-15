Бирюкова Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бирюкова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Авраамович
Рождение ребёнка
09.02.1905
Сын: Бирюков Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Авраамович
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Бирюкова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Авраамович
Рождение ребёнка
06.12.1917
Дочь: Бирюкова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно