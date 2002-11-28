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Косенко Анастасия Сергеевна
Косенко Анастасия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.2002
Пол
Женский
Отец
Косенко Павел
1980 г.р.
Мать
Косенко (Моисеева) Татьяна Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2002
Отец:
Косенко Павел
Мать:
Косенко Татьяна Александровна
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