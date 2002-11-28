Косенко Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2002

Отец: Косенко Павел

Мать: Косенко Татьяна Александровна

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