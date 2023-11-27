Хлебников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Хлебников Деомид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хлебников Константин
Мать ребёнка: не указана
2003
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Просковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробенкова Елизавета
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1950