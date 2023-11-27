Хлебников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Хлебников Деомид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Хлебников Константин

Мать ребёнка: не указана

2003
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Просковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробенкова Елизавета

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Андрей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1950
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