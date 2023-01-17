Фишер Карл Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно