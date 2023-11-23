Меньшов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшова Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшова Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшова Александра Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшова Александра Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно
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