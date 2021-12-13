Аниськова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1941
Дата смерти13.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1964
Дочь: Сипливая Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Аниськов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
26.10.1966
Сын: Аниськов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Аниськов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1971
Сын: Аниськов Петр Владимирович
Отец ребёнка: Аниськов Владимир Григорьевич
Смерть
13.12.2021