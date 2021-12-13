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Аниськова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1941

Дата смерти

13.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1964

Дочь: Сипливая Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Аниськов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
26.10.1966

Сын: Аниськов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Аниськов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1971

Сын: Аниськов Петр Владимирович

Отец ребёнка: Аниськов Владимир Григорьевич

Смерть
13.12.2021
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