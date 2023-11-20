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Евстрат Филиппов

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Место рождения

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Филипп

Мать: Настасья Гаврилова

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алексей Евстратов

Мать ребёнка: Марфа Максимова

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Евстратова

Мать ребёнка: Марфа Максимова

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федор Евстратов

Мать ребёнка: Марфа Максимова

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Смерть
Неизвестно
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