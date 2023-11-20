Евстрат Филиппов
Место рожденияс Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Филипп
Мать: Настасья Гаврилова
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Алексей Евстратов
Мать ребёнка: Марфа Максимова
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Евстратова
Мать ребёнка: Марфа Максимова
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Федор Евстратов
Мать ребёнка: Марфа Максимова
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Смерть
Неизвестно