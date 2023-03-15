Фроликова (Солдатова) Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова (Солдатова) Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Солдатов Василий Данилов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1876

Муж: Фроликов Петр Егоров

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1878

Сын: Фроликов Адриан Петров

Отец ребёнка: Фроликов Петр Егоров

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1881

Дочь: Иустиния Петрова

Отец ребёнка: Фроликов Петр Егоров

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.08.1883

Сын: Фроликов Иоанн Петров

Отец ребёнка: Фроликов Петр Егоров

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Василий Петров

Отец ребёнка: Фроликов Петр Егоров

Смерть
Неизвестно
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