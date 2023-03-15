Фроликова (Солдатова) Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Солдатов Василий Данилов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1876
Муж: Фроликов Петр Егоров
Рождение ребёнка
20.08.1878
Отец ребёнка: Фроликов Петр Егоров
Рождение ребёнка
24.09.1881
Дочь: Иустиния Петрова
Отец ребёнка: Фроликов Петр Егоров
Рождение ребёнка
25.08.1883
Отец ребёнка: Фроликов Петр Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фроликов Петр Егоров
Смерть
Неизвестно