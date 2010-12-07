Кузнецова (Анисимова) Людмила Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Анисимова) Людмила Акимовна

Кузнецова (Анисимова) Людмила Акимовна

Место рождения

Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

28.02.1955

Дата смерти

07.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close