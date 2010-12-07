Кузнецова (Анисимова) Людмила Акимовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1955
Дата смерти07.12.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2010