Хренков (Машина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти?.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1911
Дочь: Суспицына Татьяна
Отец ребёнка: Хренков Егор
28.12.1981
Рождение ребёнка
18.01.1911
Дочь: Потатуева Анастасия
Отец ребёнка: Хренков Егор
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: Стефанович Анна
Отец ребёнка: Хренков Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарикова Наталья
Отец ребёнка: Хренков Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хренков Егор
Смерть
?.10.1967