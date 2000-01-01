Хренков (Машина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренков (Машина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

?.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.01.1911

Дочь: Суспицына Татьяна

Отец ребёнка: Хренков Егор

28.12.1981
Рождение ребёнка
18.01.1911

Дочь: Потатуева Анастасия

Отец ребёнка: Хренков Егор

Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: Стефанович Анна

Отец ребёнка: Хренков Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарикова Наталья

Отец ребёнка: Хренков Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренков Егор

Смерть
?.10.1967
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