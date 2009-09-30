Климов Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1937
Дата смерти30.09.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937
Отец: Климов Григорий Васильевич
Мать: Климова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
04.07.1964
Дочь: Хамиева Наталья Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1974
Дочь: Бирюкова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Климова Маримьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2009