Климов Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1937

Дата смерти

30.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937

Отец: Климов Григорий Васильевич

Мать: Климова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
04.07.1964

Дочь: Хамиева Наталья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1974

Дочь: Бирюкова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Климова Маримьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Маримьяна Тимофеевна

Смерть
30.09.2009
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