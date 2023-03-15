Черных Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1969

Дочь: Божко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Божко Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1979

Сын: Божко Олег Иванович

Отец ребёнка: Божко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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