Сизов Фома Сафонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Дочь: Сизова Анна Фомина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Сафонов Кузьма Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно