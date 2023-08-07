Настасья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Сидор Иванович
Мать: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
19.10.1793
Сын: Лука Мартынович
Отец ребёнка: Мартын Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартын Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно