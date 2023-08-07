Настасья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Сидоровна

Настасья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Сидор Иванович

Мать: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
19.10.1793

Сын: Лука Мартынович

Отец ребёнка: Мартын Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартын Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close