Рекин Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Рекин Григорий Иванович
Мать: Рекина Елена Ивановна
Бракосочетание
20.01.1829
Жена: Рекина Авдотья Ивановна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
1 браком ему 19 ей 24
Рождение ребёнка
15.11.1835
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рекина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1838
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Рекина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1841
Дочь: Глафира Иванова
Мать ребёнка: Рекина Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно