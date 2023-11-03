Рекин Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекин Иван Григорьев

Рекин Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Рекин Григорий Иванович

Мать: Рекина Елена Ивановна

Бракосочетание
20.01.1829

Жена: Рекина Авдотья Ивановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
1 браком ему 19 ей 24
Рождение ребёнка
15.11.1835

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рекина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1838

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Рекина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1841

Дочь: Глафира Иванова

Мать ребёнка: Рекина Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close