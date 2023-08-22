Беляева Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1912

Сын: Беляев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Беляев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смекалова Полина Константиновна

Отец ребёнка: Беляев Константин

Угол, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Константин

Смерть
Неизвестно
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