Беляева Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1912
Сын: Беляев Сергей Константинович
Отец ребёнка: Беляев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смекалова Полина Константиновна
Отец ребёнка: Беляев Константин
Угол, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Константин
Смерть
Неизвестно