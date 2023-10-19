Минзифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минзифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1957

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1957

Отец: Файзулла

Мать: Залифа

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