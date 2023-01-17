Усиков Максим Ильич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Усиков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1926
Сын: Усиков Григорий Максимович
Мать ребёнка: Усикова Любовь Матвеевна
Военная служба
С 1941 по 1941
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усикова Любовь Матвеевна
Смерть
?.10.1941