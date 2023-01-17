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Усиков Максим Ильич

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Место рождения

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Усиков Илья

Мать: не указана

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.02.1926

Сын: Усиков Григорий Максимович

Мать ребёнка: Усикова Любовь Матвеевна

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1941 по 1941
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усикова Любовь Матвеевна

Смерть
?.10.1941
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