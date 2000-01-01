Любимова (Терелецкова) Настасья Ильина
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
27.01.1860
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
18.10.1860
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Любимов Андрей Федотов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
04.03.1862
Отец ребёнка: Любимов Андрей Федотов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
02.07.1867
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Любимов Андрей Федотов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Любимов Андрей Федотов
Смерть
Неизвестно