Любимова (Терелецкова) Настасья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Терелецкова) Настасья Ильина

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
27.01.1860

Муж: Любимов Андрей Федотов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
18.10.1860

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Любимов Андрей Федотов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
04.03.1862

Сын: Любимов Василий Андреев

Отец ребёнка: Любимов Андрей Федотов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
02.07.1867

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Любимов Андрей Федотов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Любимов Андрей Федотов

Смерть
Неизвестно
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