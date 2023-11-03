Харламова (Кочешева) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Кочешева) Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочешев Илья Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Харламов Дионисий Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
12.12.1890

Сын: Харламов Василий Дионисьевич

Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
29.01.1892

Сын: Харламов Николай Дионисьевич

Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
18.06.1893

Сын: Харламов Пётр Дионисьевич

Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
23.11.1895

Сын: Харламов Андрей Дионисьевич

Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
20.06.1897

Дочь: Елена Дионисьевна

Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Харламов Сергей Дионисьевич

Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1901

Дочь: Медведкова Ольга Дионисьевна

Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
10.12.1904

Дочь: Татьяна Дионисьевна

Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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