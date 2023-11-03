Харламова (Кочешева) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочешев Илья Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
12.12.1890
Сын: Харламов Василий Дионисьевич
Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1892
Сын: Харламов Николай Дионисьевич
Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1893
Сын: Харламов Пётр Дионисьевич
Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1895
Сын: Харламов Андрей Дионисьевич
Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1897
Дочь: Елена Дионисьевна
Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Харламов Сергей Дионисьевич
Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1901
Дочь: Медведкова Ольга Дионисьевна
Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1904
Дочь: Татьяна Дионисьевна
Отец ребёнка: Харламов Дионисий Васильевич
Смерть
Неизвестно