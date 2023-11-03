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Выходцев Георгий Давидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Давид Екимов

Мать: Выходцева Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
02.09.1872

Дочь: Марфа Георгиева

Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова

Рождение ребёнка
16.07.1874

Сын: Выходцев Илья Георгиев

Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновья Георгиева

Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Георгиева

Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Сигклитикия Георгиева

Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Варвара Александрова

Смерть
Неизвестно
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