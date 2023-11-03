Выходцев Георгий Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выходцев Давид Екимов
Рождение ребёнка
02.09.1872
Дочь: Марфа Георгиева
Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова
Рождение ребёнка
16.07.1874
Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновья Георгиева
Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Георгиева
Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Сигклитикия Георгиева
Мать ребёнка: Выходцева Варвара Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно