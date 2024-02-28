Потапова (Миронова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потапов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Потапов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапов Алексей
Смерть
Неизвестно