Потапова (Миронова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова (Миронова) Татьяна Михайловна

Потапова (Миронова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Мать: Миронова Евдокия Михайловна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Алексей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close