Карманов Григорий Диомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманов Григорий Диомидович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

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1800 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Карманов Диомид Иванович

Мать: Карманова Евдокия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1793

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1799

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1800

Сын: Карманов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1834
Тверь, город Тверь, Тверская область
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