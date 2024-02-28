Карманов Григорий Диомидович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
03.03.1793
Рождение ребёнка
01.10.1794
Рождение ребёнка
1798
Рождение ребёнка
06.08.1799
Рождение ребёнка
25.09.1800
Сын: Карманов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Карманова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
09.01.1802
Рождение ребёнка
18.03.1804
Рождение ребёнка
11.12.1805
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1834