Владимир Никитич
Место рождения
Дата рождения05.07.1900 ст.
Дата смерти08.12.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1900 ст.
Отец: Федоров Никита Ефимович
Мать: Александра Георгиевна
Афанасьевская церковь 05.07.1900 Юхновщина Владимир Никитич Юхновщина мать Александра Георгиевна отец Никита Ефимович крестьянин Иван Андреев крестьянская дочь Ольга Никитина https://www.famil... Показать все
Смерть
08.12.1900 ст.
Юхновщина 08.12.1900 отец крестьянин Никита Ефимович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-HXVQ?i=425&cat=754352