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Владимир Никитич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.07.1900 ст.

Дата смерти

08.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1900 ст.

Отец: Федоров Никита Ефимович

Мать: Александра Георгиевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.07.1900 Юхновщина Владимир Никитич Юхновщина мать Александра Георгиевна отец Никита Ефимович крестьянин Иван Андреев крестьянская дочь Ольга Никитина https://www.famil... Показать все
Смерть
08.12.1900 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Юхновщина 08.12.1900 отец крестьянин Никита Ефимович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-HXVQ?i=425&cat=754352
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