Селезнев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиПосле 04.09.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
04.09.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александра Васильевна Носкова
Восприемник
10.05.1914
Семён Алексеевич Горский
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 04.09.1912