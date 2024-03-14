Селезнев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Иван Михайлович

Селезнев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

После 04.09.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
04.09.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александра Васильевна Носкова
Восприемник
10.05.1914
Семён Алексеевич Горский
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 04.09.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close