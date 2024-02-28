Шерстянкин Василей
Место рождения
Дата рождения1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шерстянкин Илья Васильевич
Мать ребёнка: Шерстянкина Елена
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шерстянкина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Шерстянкина Елена
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шерстянкина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Шерстянкина Елена
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шерстянкина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Шерстянкина Елена
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстянкина Елена