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Шерстянкин Василей

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шерстянкин Илья Васильевич

Мать ребёнка: Шерстянкина Елена

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шерстянкина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Шерстянкина Елена

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шерстянкина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Шерстянкина Елена

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шерстянкина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Шерстянкина Елена

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстянкина Елена

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
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