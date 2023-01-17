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Марьям Махбубрахмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1897 ст.

Муж: Бадамшин Мухамметгариф Сиразетдинович

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Невеста - дочь муллы Красной Кадки Махбубрахман ибн Хабибулла, проживает в Сименеево 17 лет. ф.204, оп.8Д, д.193 00000045.JPG
Рождение ребёнка
30.09.1908 ст.

Сын: Мухамметадиб Мухамметгарипович

Отец ребёнка: Бадамшин Мухамметгариф Сиразетдинович

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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