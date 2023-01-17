Марьям Махбубрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1897 ст.
Невеста - дочь муллы Красной Кадки Махбубрахман ибн Хабибулла, проживает в Сименеево 17 лет. ф.204, оп.8Д, д.193 00000045.JPG
Рождение ребёнка
30.09.1908 ст.
Сын: Мухамметадиб Мухамметгарипович
Отец ребёнка: Бадамшин Мухамметгариф Сиразетдинович
Смерть
Неизвестно