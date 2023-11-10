Маршев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1910
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маршева Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маршева Евгения Алексеевна
Развод
1938
Смерть
Около 1977