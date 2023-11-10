Маршев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаршев Иван Петрович

Маршев Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маршева Евгения Алексеевна

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маршева Евгения Алексеевна

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1938

Жена: Маршева Евгения Алексеевна

Смерть
Около 1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close