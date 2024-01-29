Наркун Леон Болеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наркун Леон Болеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкаровская Людмила Леоновна

Мать ребёнка: Наркун Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наркун Геннадий Леонович

Мать ребёнка: Наркун Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наркун Иосиф Леонович

Мать ребёнка: Наркун Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Анна Леоновна

Мать ребёнка: Наркун Мария Иосифовна

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