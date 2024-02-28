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Садовиков Иван Николаевич

Место рождения

Зеленая Роща, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1947

Отец: Садовиков Николай Иванович

Мать: Садовикова Анна Петровна

Зеленая Роща, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1947
Зеленая Роща, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
1965
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Военная служба
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1968
Рожнев Лог, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.07.1969

Жена: Садовикова Екатерина Дмитриевна

Рожнев Лог, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.04.1970

Дочь: Бемлер Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Садовикова Екатерина Дмитриевна

Рожнев Лог, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1976
Ворониха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садовикова Екатерина Дмитриевна

Ворониха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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