Садовиков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1947
Место жительства
1947
Военная служба
1965
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Военная служба
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1968
Бракосочетание
15.07.1969
Рождение ребёнка
04.04.1970
Дочь: Бемлер Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Садовикова Екатерина Дмитриевна
Место жительства
1976
Рождение ребёнка
05.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садовикова Екатерина Дмитриевна