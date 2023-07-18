Сакманова Ксения Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакманова Ксения Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Сакманов Александр Диомидов

Отец ребёнка: Сакманов Диомид Андреев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ирина Диомидова

Отец ребёнка: Сакманов Диомид Андреев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Диомидова

Отец ребёнка: Сакманов Диомид Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакманов Диомид Андреев

Смерть
Неизвестно
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