Сакманова Ксения Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сакманов Александр Диомидов
Отец ребёнка: Сакманов Диомид Андреев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ирина Диомидова
Отец ребёнка: Сакманов Диомид Андреев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Диомидова
Отец ребёнка: Сакманов Диомид Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно