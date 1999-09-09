Шакирова (Папковская) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова (Папковская) Надежда Михайловна

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Место рождения

Тольятти

Дата рождения

21.02.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Тольятти
Рождение ребёнка
09.09.1999

Сын: Шакиров Артур Каримович

Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич

г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
27.02.2008

Сын: Шакиров Таир Каримович

Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич

г. Челябинск
Бракосочетание
14.08.2010

Муж: Шакиров Карим Барыевич

Саргазы
Указана дата официальной регистрации брака, - к этому времени было уже двое детей: сын Артур 11 лет и сын Таир 2 года.
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