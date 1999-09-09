Шакирова (Папковская) Надежда Михайловна
Место рожденияТольятти
Дата рождения21.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Тольятти
Рождение ребёнка
09.09.1999
Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич
г. Набережные Челны
Рождение ребёнка
27.02.2008
Отец ребёнка: Шакиров Карим Барыевич
г. Челябинск
Бракосочетание
14.08.2010
Саргазы
Указана дата официальной регистрации брака, - к этому времени было уже двое детей: сын Артур 11 лет и сын Таир 2 года.