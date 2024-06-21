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Каткова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974

Отец: Катков Петр Николаевич

Мать: Каткова (Кудреватых) Любовь Владимеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
12.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катков (Фриц) Александр Владимерович

Рождение ребёнка
07.05.1994

Дочь: Касьянова (Каткова) Оксана Александровна

Отец ребёнка: Катков (Фриц) Александр Владимерович

Рождение ребёнка
29.04.2002

Сын: Гранкин Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Гранкин Сергей Витальевич

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