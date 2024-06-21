Каткова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катков (Фриц) Александр Владимерович
Рождение ребёнка
07.05.1994
Дочь: Касьянова (Каткова) Оксана Александровна
Отец ребёнка: Катков (Фриц) Александр Владимерович
Рождение ребёнка
29.04.2002
Сын: Гранкин Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Гранкин Сергей Витальевич