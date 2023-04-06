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Горбунов Семен Дмитриевич

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Место рождения

Исаево, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.01.1889 ст.

Дата смерти

26.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1889 ст.

Отец: Горбунов Дмитрий Лазаревич

Мать: Горбунова Елизавета Никитична

Исаево, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кулагина Елена Семеновна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Мария Петровна

Смерть
26.06.1940
Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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