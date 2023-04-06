Горбунов Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1889 ст.
Дата смерти26.06.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кулагина Елена Семеновна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Мария Петровна
Смерть
26.06.1940
Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)