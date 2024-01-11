Урманов Муса Тимербаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрманов Муса Тимербаевич

Урманов Муса Тимербаевич

Место рождения

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

12.11.1908

Дата смерти

08.05.1954

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908

Отец: Урманов Тимербай Абдуллович

Мать: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урманова Сакима Абделгалимовна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1934

Жена: Урманова Сакима Абделгалимовна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урманова Сакима Абделгалимовна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
08.05.1954
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №2, Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close