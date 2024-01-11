Урманов Муса Тимербаевич
Место рожденияСафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения12.11.1908
Дата смерти08.05.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Урманова Сакима Абделгалимовна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1934
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Урманова Сакима Абделгалимовна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
08.05.1954
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №2, Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия