Петрова (Петрова) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Петрова) Маремьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Петров Никита Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Романов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Петров Георгий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Романов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Петров Егор Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Романов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Петров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Романов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Петров Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Романов

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Петров Федор Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Романов

Смерть
Неизвестно
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