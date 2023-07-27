Петрова (Петрова) Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Петров Иван Романов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Петров Иван Романов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петров Егор Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Романов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Петров Иван Романов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Петров Иван Романов
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Петров Иван Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Иван Романов
Смерть
Неизвестно