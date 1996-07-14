Вепрев Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 16.04.1936
Дата смертиВычислено 14.07.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 16.04.1936
Отец: Вепрев Александр Иванович
Мать: Вепрева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вепрева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Вепрева Муза Евгеньевна
Смерть
Вычислено 14.07.1996
Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область