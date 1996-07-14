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Вепрев Иван Александрович

Место рождения

Еремина, Ирбитский район, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 16.04.1936

Дата смерти

Вычислено 14.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 16.04.1936

Отец: Вепрев Александр Иванович

Мать: Вепрева Анна Петровна

Еремина, Ирбитский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вепрева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Вепрева Муза Евгеньевна

Смерть
Вычислено 14.07.1996
Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
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