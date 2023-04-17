Решетняк Иван Михайлович
Место рождениясело Ждановка, Атбасарский район, акмолинская область, Казахская ССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Решетняк Михаил Петрович
Мать: Решетняк Надежда
село Ждановка, Атбасарский район, акмолинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетняк Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетняк Светлана Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетняк Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно