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Решетняк Иван Михайлович

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Место рождения

село Ждановка, Атбасарский район, акмолинская область, Казахская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Решетняк Михаил Петрович

Мать: Решетняк Надежда

село Ждановка, Атбасарский район, акмолинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетняк Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетняк Светлана Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетняк Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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